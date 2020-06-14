اتحاد الغرف التجارية يعمم مبادرة تحليل "كورونا" علي منتسبي الغرف بالمحافظات

كتبت- شيماء حفظي:

قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة في بيان اليوم الأحد إنه بعد نجاح تجربة مبادرة غرفة القاهرة بالتعاقد مع عدد من معامل التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا تم تعميم هذه التجربة على كافة الغرفة التجارية علي مستوى الجمهورية ليستفيد منها كافة منتسبي هذه الغرف واسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف وأسرهم.

وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجالس إدارات كافة الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة الاستفادة من هذه المبادرة وتقديم خدمة إضافية لمنتسبيهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وكانت لجنة إدارة الأزمات بغرفة القاهرة التجارية قد أعلنت منذ أيام عن مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية الحالية بالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية بالغرفة حيث تم التعاقد مع عدة معامل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرفة وأسرهم بأسعار خاصة، وهذا ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الأزمات.

وطالب "العربي" منتسبي الغرف التجارية في الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة خاصة أن هذه التحاليل يتم اجراؤها بأسعار مخفضة عن الأسعار التي تتم بها هذه التحاليل خارج تعاقد الاتحاد العام للغرف التجارية حيث تضمنت المبادرة التعاقد لإجراء 7 تحاليل وهي " CBC - ferritin - SGpT - LDH - creatinine – CRP - D. Dimer " للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرف وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف بسعر ٢٠٠ جنيه للفرد.

وعن شروط إجراء هذه التحاليل قال رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه بموجب كارنية عضوية الغرف التجارية أو كارنية الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بالغرفة أو السجل التجاري، وما يفيد أن الفرد من أسرة منتسبي الغرف أو من العاملين لديهم.