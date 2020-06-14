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التضامن تبدأ غدًا صرف مساعدات برنامج "كرامة"

03:34 م الأحد 14 يونيو 2020
التضامن تبدأ غدًا صرف مساعدات برنامج "كرامة"

نيفين القباج، وزيرة التضامن

كتبت-ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الاثنين صرف مساعدات كرامة، وفقا لبيان صحفي من الوزارة اليوم الأحد.

وقررت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي استمرار خطة صرف تكافل وكرامة على يومين لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الاجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال البيان إن المرحلة الأولى ستبدأ غدا بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم يومي الاثنين والثلاثاء ١٥ -١٦ يونيو.

وسيتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي٢.٥ مليون مستفيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ١٧ يونيو وحتى بقية أيام الصرف.

يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالي ٣.٦ مليون أسرة بما يشمل حوالي ١٥ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.

نيفين القباج برنامج كرامة مساعدات برنامج كرامة وزارة التضامن الاجتماعي

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