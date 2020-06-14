مصانع الملابس تبدأ طرح 1.5 مليون كمامة قماش لطلاب الثانوية العامة

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، لمصراوي، اليوم الأحد، إن مصانع ملابس ستبدأ غدا تسليم 1.5 مليون كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد.

وأضاف أن هذه الكمية ستطرح لطلاب الثانوية العامة والجامعات وتوزيعها عليهم قبل بدء امتحاناتهم.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو الجاري.

وأكد عبدالسلام أن الكمامات القماشية مطابقة للمواصفات والشروط التي وضعتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة، الأحد الماضي، شروط تصنيع الكمامات القماش بمصانع الملابس، وتتمثل هذه الشروط في أن تغطي الكمامة العازلة الأنف والفم والذقن بالكامل، وأن تتكون الكمامة من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن تراعي أحكام المقاس على وجه المستخدم.

وقال عبد السلام، إنه بعد تسليم الكمية الأولى من الكمامات غدا لهيئة الشراء الموحد، سيتم البدء في إنتاج كمية تصل إلى 1.5 مليون كمامة أيضا وطرحها بالأسواق للمواطنين بنهاية الشهر الجاري.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة لطرح الكمامات القماش بحيث توفر سبل الحماية من الفيروس للمواطن بسعر مناسب له.

وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، قالت إن الحكومة تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، استعدادا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر بدء تنفيذها اعتبارا من منتصف شهر يونيو المقبل.

وكان رئيس الغرفة قال لمصراوي، في وقت سابق إن الإنتاج اليومي من الكمامات القماش سيصل يصل إلى 500 ألف كمامة.

وقال أيضا في وقت سابق، إن عدد المصانع التي بدأت عملية الإنتاج وصلت إلى 200 مصنع للملابس الجاهزة.

وأشار عبد السلام إلى أن هناك 10 مصانع جديدة تستكمل أوراقها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمشاركة في عملية إنتاج الكمامات القماش.

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