البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد
11:36 ص الأحد 14 يونيو 2020
كتب- مصطفى عيد:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.73% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10753 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.35%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 10831 نقطة.
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