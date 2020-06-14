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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

11:36 ص الأحد 14 يونيو 2020
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.73% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10753 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.35%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 10831 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة الاسهم

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