أرباح راية لخدمات مراكز الاتصالات تتراجع 71% في الربع الأول من العام

كتبت- ياسمين سليم:

تهاوت أرباح شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 71.75% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب تقرير لمجلس إدارة الشركة أرسل اليوم الأحد للبورصة بلغ صافي الربح بعد الضرائب بنهاية مارس الماضي نحو 10.30 مليون جنيه مقارنة بنحو 36.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات خلال الربع الأول من العام بنسبة 14.94% لتصل إلى 193.9 مليون جنيه مقابل 227.9 مليون جنيه العام الماضي.

وذكر التقرير أن متوسط عدد العمالة عن الربع الأول بلغ 5846 عاملًا، كما بلغ متوسط دخل العامل 6739 جنيهًا، فيما بلغ متوسط عدد العاملين 6539 عاملًا بمتوسط دخل 5895 جنيهًا.

وتعد شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات واحدة من الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وتأسست الشركة في فبراير من عام 2001، وبدأت نشاطها في أبريل من العام ذاته.