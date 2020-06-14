المشاط تبحث مع سفير ألمانيا تسريع إجراءات المرحلة الثالثة لمبادلة الديون

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سيريل جان نون، السفير الألماني بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والإسراع في إجراءات المرحلة الثالثة من مبادلة الديون بين البلدين، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، أشادت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، بالتعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذي يعد من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية.

ووصلت حجم محفظة التعاون التنموي بين مصر وألمانيا إلى نحو 1.7 مليار يورو، تضمنت 48 مشروعا أبرزها إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والصرف الصحي، وفقا للوزيرة.

كما تتضمن محفظة التعاون مشروعات يجري تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب المشاط.

وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية التعاون المصري الألماني تركز على 4 محاور وهي قطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، وقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة.

ويتضمن المحور الرابع التعاون في عدة مجالات من خلال تمويل عدة مشروعات في مجالات التنمية الحضرية والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة، وفقا للمشاط.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين البلدين في مواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار المنصة التي شكلتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية للنقاش حول الاستجابة لمواجهة هذا الوباء.

وقالت رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدتها على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا.

وأكدت أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على عقد المشاورات الحكومية، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، ووزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني، ومشاركة السفارة الألمانية بالقاهرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني.

وذكرت أن هذه المشاورات تأتي تمهيدا لعقد اجتماعات اللجنة الثنائية المصرية الألمانية، للاتفاق على التعاون المستقبلي بين البلدين.

وأشاد السفير الألماني، خلال الاجتماع، باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن مصر استطاعت تقديم تجربة جيدة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما تتخذه من إجراءات لإعادة البناء لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.