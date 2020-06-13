لحماية حسابات العملاء.. تفاصيل بطاقة بنكية للشراء عبر الإنترنت في 6 بنوك

كتبت- منال المصري:

بدأت بعض البنوك تقديم كروت خاصة للشراء عبر الإنترنت فقط أمام العملاء الذين لا يفضلون استخدام الكروت المرتبطة بحساباتهم، بسبب مخاوفهم من مخاطر اختراق الهاكرز لحساباتهم البنكية خلال عملية التسوق الإلكتروني.

ويتحول أغلب العملاء في الوقت الراهن إلى التسوق الإلكتروني، وتسديد مشترياتهم أون لاين تجنبا لاستخدام الكاش، وعدم التعامل المباشر مع البائع، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتدرج البنوك مبالغ محدودة على كروت الشراء عبر الإنترنت للاستخدام اليومي المتوسط، لتقليل خسائر العميل في حال ضياع الكارت أو سرقة بياناته، أو تعرضه للاختراق، أثناء إتمام عملية الشراء من أحد المواقع أو التطبيقات الإلكترونية غير الآمنة، أو المحمية.

وتحذر البنوك العملاء من عدم الشراء أو التعامل مع بعض التطبيقات غير المعروفة بسبب عدم وجود أنظمة تأمين ضد اختراق الهاكرز والمحتالين، الذين يسعون لسرقة بيانات الكارت للسطو على الحسابات.

ويشحن العميل الكارت من خلال أي فرع من فروع البنك التابع له، أو من التحويل من حسابه، ولا تسمح البنوك بشحن الكارت من ماكينات الصراف الآلي على غرار الكروت مسبقة الدفع مثل ميزة.

ويحصل العميل على بطاقة الشراء عبر الإنترنت بعد سداد رسوم هامشية، وصورة الرقم القومي من أي فرع بنك تابع له العميل، ويستطيع أي عميل إيقاف الكارت في أي لحظة يشعر باختراق رصيده أو فقدان الكارت من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء بالبنك الصادر منه هذه البطاقة.

ويرسل البنك الرقم سري على الهاتف الخاص بالعميل أثناء عملية تسديد المشتريات، ويتغير الرقم مع كل عملية شراء جديدة، لزيادة تأمين الكارت.

وتتباين حدود الشراء باستخدام كروت الشراء عبر الإنترنت من بنك إلى آخر حسب سياسة كل بنك.

ويقدم مصراوي حدود الشراء ببطاقة الشراء عبر الإنترنت في 6 بنوك:

1-البنك التجاري الدولي CIB:

كارت Com Card: يقدم كارت الإنترنت 3 آلاف جنيه كحد أقصى في رصيد الكارت، ويستطيع العميل شحن الكارت مجددا من خلال التحويل من حسابه عبر خدمة الإنترنت بنك، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء، أو من أي فرع من فروع البنك.

2-بنك مصر:

بطاقة فيزا إنترنت: تتيح إمكانية الشراء بقيمة 50 ألف جنيه على مدار الشهر، يتم شحن البطاقة من خلال ماكينات فوري (بوينت أف سيل).

3-البنك العربي الأفريقي الدولي:

كارت فور يو: يتيح حدود شراء بقيمة15 ألف جنيه عبر الإنترنت على مدار الشهر، ويتم شحن الكارت من أي فرع من فروع البنك.

4-بنك بلوم:

يتيح كارت للإنترنت بحدود 3 آلاف جنيه كحد أقصى للتسوق أون لاين، ويستطيع العميل شحن الكارت من خلال فروع البنك، أو التحويل من حساب العميل للكارت.

5-بنك أبوظبي الأول:

كارت إنترنت: يتيح حدود تصل 15 ألف جنيه في اليوم، ويسمح بشحن الكارت من الفروع، أو التحويل من حساب العميل من خلال خدمة الإنترنت بنكنج.

6-البنك الأهلي المصري:

كارت الأهلي الإنترنت: يتيح حدود شراء بقيمة 50 ألف جنيه من على الإنترنت على مدار الشهر، ويتم الشحن من أي فرع، أو التحويل من حسابك للكارت.