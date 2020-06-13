يصل لـ 1.5 مليون جنيه.. تفاصيل قروض السيارات الملاكي في 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتنافس جميع البنوك على تقديم قرض السيارة للعملاء سواء للموظفين في القطاع العام أو الخاص وذلك بهدف زيادة مبيعات القروض وجذب عملاء جدد.

وتتنوع برامج تمويل السيارات بالبنوك بين برنامج لتمويل الموظفين أو أصحاب المهن الحرة أو بضمان أوعية ادخارية للعميل بالبنك.

ويتأثر طلب قروض السيارات سواء بالتراجع أو الانتعاش في البنوك بالأحداث والأوضاع الاقتصادية، ولكن سرعان ما تعاود إلى أمورها الطبيعية بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وطالت التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد" مبيعات قروض السيارات في البنوك، والتي شهدت تراجعًا في الطلب لغياب شهية العملاء للشراء، بحسب ما قاله مسؤولون مصرفيون لـ"مصراوي" سابقًا.

وتتمثل المستندات العامة المطلوبة في: صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) وعرض سعر للسيارة مؤرخ وموضح به كماليات السيارة من الوكلاء المعتمدين وشهادة من جهة العمل وإجمالي الدخل الشهري.

ويعرض "مصراوي" جميع تفاصيل المعلومات العامة التي يرغب العميل في معرفتها عن قرض السيارة للموظفين في القطاع الخاص أو الحكومة في 5 بنوك.

1-البنك العربي الأفريقي الدولي:

قيمة القرض: من 22 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه.

فترة السداد: من عام إلى 7 سنوات.

الفائدة: تتراوح بين 16% إلى 23% حسب نوع الشركة التي يعمل بها العميل.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

سن العميل: لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

الدخل الشهري للعميل:3 آلاف جنيه كحد أدنى.

نسبة التمويل: تصل إلى 90% من إجمالي قيمة القرض

2-البنك التجاري الدولي CIB:

قيمة القرض: تمويل يصل إلى مليون جنيه.

فترة السداد: فترة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

الفائدة: سعر عائد تنافسي يتراوح بين 13% حتى 14.5%.

المصاريف الإدارية: 50% خصم على المصاريف الإدارية

سن العميل: من 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري للعميل: 3 آلاف جنيه كحد أدنى في الشهر.

نسبة التمويل: تمويل حتى 100% من قيمة السيارة.

3-بنك الأسكندرية:

قيمة القرض: تتراوح بين 15 ألف جنيه وتصل إلى 1.5 جنيه حسب إمكانية تكويد الشركة بالبنك أو تحويل الراتب على البنك.

مدة سداد القرض تتراوح بين عام إلى 10 سنوات حسب إمكانية تحويل الراتب على البنك أو القسط أو عدم التحويل.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 15% متناقصة وتصل إلى 23% حسب تصنيف الشركة بالبنك وكذلك إمكانية تكويدها أو عدم تكويدها بالبنك.

المصاريف الإدارية: تتراوح من 2% إلى 2.5% حسب إمكانية تحويل الراتب وتكويد الشركة ومدة سداد القرض.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن ألف جنيه.

لا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة تمويل: تصل إلى 100% كما يتيح البنك للعميل سداد جزء من ثمن السيارة كمقدمة تتراوح من 20% إلى 50% من إجمالي ثمن السيارة.

4-البنك الأهلي المصري:

قيمة التمويل: تتراوح بين20 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 7 سنوات.

نسبة الفائدة: تتراوح بين %18 إلى 19% سنويا متناقصة حسب نوع وظيفة العميل.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1.5% إلى 2% حسب تحويل الراتب.

السن: يتراوح بين 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط.

الراتب: الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي القرض.

5-بنك مصر:

قيمة القرض: تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 8 سنوات.

نسبة الفائدة تتراوح بين: 17% إلى 18.5% حسب نوع وظيفة العميل.

المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.

السن: يتراوح بين 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط.

الراتب: الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.

نسبة التمويل: 90% من إجمالي قيمة السيارة.