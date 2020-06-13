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تعرف على أسعار المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم

10:30 ص السبت 13 يونيو 2020
تعرف على أسعار المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية، اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، بين 40 و50 جنيها، وكيلو السمك البلطي، بين 24 و28 جنيها، وفقا لبيانات السوق.

فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبقى سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا عند 50 و70 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيها، واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري، بين 200 و 270 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك سوق السمك

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