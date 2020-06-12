الشرقية للدخان: تحول مستهلكي المعسل لتدخين السجائر أدى لزيادة الطلب

كتبت – شيماء حفظي:

قال هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، لمصراوي، إنه بمجرد عودة "المقاهي" إلى العمل مرة أخرى، سوف يقل الإقبال على السجائر، وسوف تعود الأسواق للثبات.

وأوضح أنه في شهر يونيو من كل عام تواجه الشركة ظاهرة "تخزين السجائر" من قبل التجار لرفع أسعارها، مشيرا إلى أنه حال ثبات الأسواق لن يكون هناك داع للتخزين، لأن الكميات سوف تكون أكثر من الطلب.

وأضاف أن الشركة تُحاول الحفاظ على ثبات الإنتاج في هذه الفترة رغم أزمة فيروس "كورونا" المستجدّ.

وكشف "أمان" أن أحد أسباب زيادة الإقبال على السجائر، اتجاه المستهلك إلى الأنواع ذات الأسعار المنخفضة مثل "البوكس" و"الكليوباترا"، بدلا من الشيشة.

وبحسب بيانات الشركة المرسلة للبورصة، ارتفعت إيرادات قطاع السجائر المحلية خلال الربع الثالث بنسبة 10%، مع زيادة أحجام الإنتاج بمليار سيجارة، كما زاد قطاع التشغيل للغير (السجائر الأجنبية) بنسبة 5% بسبب زيادة الإنتاج 1.5 مليار سيجارة.

وأكد أمان، أن الأمور ستعود إلى طبيعتها، وسوف يزيد المعروض من السجائر خلال الفترة القادمة.

وأشار العضو المنتدب للشركة، إلى أنه فيما يختص بالمعسل فقد تأثر كنتيجة طبيعية لإغلاق المقاهي والكافيهات، ما أدى إلى انخفاض بيع المعسل بالكميات والأحجام الكبيرة وكنتيجة طبيعية انخفاض المبيعات.

قال "أمان"، إن الشركة لم ترفع أسعار السجائر منذ شهر فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن سعر السجائر ثابت طبقا لقرار وزارة المالية الصادر في فبراير من العام الجاري.

يذكر أن الشركة الشرقية للدخان، شركة مساهمة مصرية، تابعة لقانون 159، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وحققت نموا في أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، على الرغم من الظروف التي تمر بها الصناعات نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وحققت الشركة زيادة في صافي الربح خلال الثلاثة شهور (يناير – مارس) بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليسجل 914 مليون جنيه، وارتفعت إيراداتها إلى نحو 3.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن الربع المقارن.

وكانت مجلة فوربس العالمية، اختارت الشركة الشرقية للدخان، ضمن أقوى 100 شركة عربية في عام 2020.