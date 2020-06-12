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الضرائب: إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول بالدفع الإلكتروني

01:20 م الجمعة 12 يونيو 2020
الضرائب: إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول بالدفع الإلكتروني

مصلحة الضرائب المصرية

كتب – مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول أون لاين من خلال خدمات الدفع الإلكتروني على منظومة الإقرارات الإلكتروني.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين والمسجلين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم ، وكذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان سلامة كل من المسجلين والعاملين بالمصلحة .

وأشار إلى أن طرق السداد المتاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة المسجل .

يذكر أنه تمت إتاحة خدمة سداد الضريبة المستحقة عبر المنظومة الإلكترونية للإقرارات الضريبية ولنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وللمساهمة التكافلية ببطاقات الدفع الإلكتروني، بحسب البيان.

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