ارتفاع أسعار السمك البلطي والبوري بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار السمك البوري والبلطي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما استقرت أسعار الكابوريا والسبيط والكاليماري عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، اليوم الجمعة جنيهين، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح ما بين 40 و 50 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، ليتراوح اليوم بين 24 و28 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي بين جنيه و5 جنيهات، ليترواح اليوم بين 60 و70 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيها، واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري، بين 200 و 270 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.