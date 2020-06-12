زيادة الليمون والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبينها الكوسة والفاصوليا والفلفل الرومي الحامي، بينما استقرت أسعار الطماطم والبصل.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه، وهو نفس سعر الجمعة الماضي، والكوسة بين 1.5 و5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه، وزاد سعر الفاصوليا جنيهين ليتراوح اليوم بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و 7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و7 جنيهات بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البامية 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و 9 جنيهات.

برتقال صيفي بين 6 و 9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و 7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 و28 جنيها، بزياد 4 جنيهات.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

المشمش بين 5 و10 جنيهات.