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أسعار الدولار تواصل التراجع.. وتنخفض في 6 بنوك بتعاملات نهاية الأسبوع

04:55 م الخميس 11 يونيو 2020
أسعار الدولار تواصل التراجع.. وتنخفض في 6 بنوك بتعاملات نهاية الأسبوع

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الجنيه، وانخفض في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر في 5 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية إلى 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي التعمير والإسكان، مصرف أبو ظبي عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر الدولار

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