رئيس البورصة ينعى محسن عادل: لم نرَ منه سوى النزاهة والإخلاص

نعى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية نيابة عن مجلس إدارة البورصة، وجميع العاملين في المؤسسة، محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار، ونائب رئيس البورصة السابق، الذي وافته المنية مساء أمس.

وقال رئيس البورصة إنه يتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس البورصة عن تقديره الكامل لما بذله محسن عادل من جهد مخلص يتسم بأقصى درجات التفاني خلال المناصب التي تقلدها، كنائب لرئيس البورصة المصرية ثم رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلا عن مناصب عدة تقلدها عادل، مؤكدا أن الراحل بذل جهودا كثيرة بإخلاص لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري.

وقال فريد: "زاملت الراحل المرحوم بإذن الله تعالى الأستاذ محسن عادل في البورصة المصرية، وتشاركنا حينها في اتخاذ عدة قرارات ابتغينا من ورائها العمل قدر المستطاع على رفع كفاءة وتنمية سوق المال المصري".

وأضاف: "لم نرَ من الراحل المرحوم بإذن الله تعالى سوى النزاهة والجد والهمة والإخلاص والتفاني في العمل".