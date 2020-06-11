سحر نصر تنعى محسن عادل: كان من الكوادر الاقتصادية الشابة النابغة

كتبت- منال المصري:

نعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقًا، محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سابقًا الذي وافته المنية أمس الأربعاء إثر إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وعبرت نصر عن عزائها لفقدان محسن عادل عبر حسابها الشخصي على إنستجرام قائلة: "عملنا سويًا لسنوات في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، وانتقل بعدها للعمل معي في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، نائبًا لرئيس البورصة المصرية، ثم رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واستمر تواصلنا خلال الفترة الماضية".

وأضافت: "كان من الكوادر الاقتصادية الشابة النابغة القادرة على إحداث تطوير فعال في أي موقع يعمل به بخبراته المتعددة غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان".

وشغل محسن عادل منصب الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بين عامي 2018 و2019، وكان نائبًا لرئيس "البورصة المصرية".

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" بين 2010 و2017، والعضو المنتدب لـ"شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار"، ومستشار مالي لـ"المركز المصري للدراسات الاقتصادية".