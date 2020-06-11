بنك HSBC مصر يطلق تطبيق HSBCnet عبر الهاتف المحمول للشركات

كتبت- منال المصري:

أطلق بنك HSBC مصر تطبيق HSBCnet عبر الهاتف المحمول، مما يتيح للعملاء من الشركات إمكانية الوصول إلى حساباتهم على منصة HSBCnet بحرية من أي مكان.

وأوضح البنك، في بيان اليوم الخميس، أصبح بإمكان الشركات الآن للمرة الأولى في السوق المصرية إدارة تدفقاتها النقدية وتمويلاتها التجارية، والحصول على تقارير المعاملات بشكل فوري ومباشر، وذلك عن طريق أجهزة هواتفهم المحمولة .

وقال ريتشارد ليلونج، الرئيس المحلي للخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC مصر: "في هذه الأوقات الصعبة، من المهم بالنسبة للشركات البقاء على تواصل دائم بحسابتها و أموالها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع".

وأضاف أن "إطلاق تطبيق HSBCnet عبر الهاتف المحمول يؤكد على التزامنا بتزويد عملائنا بتجربة مصرفية رقمية سلسة وآمنة. كما يركز بنك HSBC على تأسيس أعمال قوية ومستدامة في مصر، وسنواصل الاستثمار في تطوير الحلول الرقمية لمساعدة العملاء على البقاء على اتصال أفضل بأموالهم."