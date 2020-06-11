مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10831 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وتراجع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 47.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 8.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 55.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.17% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10399 نقطة.