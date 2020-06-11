لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر رغم تراجع الدولار؟

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر جرام الذهب في السوق المحلي بنحو 11 جنيها دفعة واحدة، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بسعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية بالإضافة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومع زيادة أسعار الدولار الأسبوع الماضي، ارتفع سعر جرام الذهب، لكنه لم يتجه للانخفاض مع تراجع العملة الأجنبية.

وعكس سعر صرف الدولار مساره الصعودي الذي بدأه منذ منتصف مايو الماضي، ليتراجع بالبنوك منذ بداية الاثنين الماضي.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش مقابل الجنيه منذ بداية الأسبوع الجاري، ليصل إلى 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 780 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، وعيار 24 نحو 891 جنيهًا.

وفسر نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، استمرار أسعار الذهي في الارتفاع على الرغم من تراجع الدولار، قائلا إن المستثمرين اشتروا كميات كبيرة من الذهب بسعر مرتفع خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب بالبورصات العالمية، طبقا لنظرية العرض والطلب.

وبحسب نجيب، فإنه مع زيادة الطلب يقل المعروض فيرتفع سعر الذهب بالبورصات.

وقال إنه "نظرا لأن سعر الدولار لم يتراجع بقيمة كبيرة خلال الأيام، لذا لم يؤثر على سعر الجرام بالسوق المحلي وقفز اليوم بهذه القيمة"، مشيرا إلى أن تراجع الذهب خلال تعاملات اليوم عالميا لم يؤثر بعد في الأسعار المحلية، كما أنه على الرغم من الانخفاض لكن الأسعار العالمية مازالت مرتفعة.

وخلال تعاملات اليوم، انخفض سعر الأوقية إلى 1693 دولارا في الساعة الثانية و15 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.