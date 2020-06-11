بينها الأهلي.. أسعار الدولار تتراجع في 3 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار في 3 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك الأهلي إلى 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية ، مصر عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك التعمير والإسكان، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع