طارق فايد: افتتاح أول فرع رقمي لبنك القاهرة خلال الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:

أعلن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، افتتاح أول فرع رقمى للبنك قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن منظومة تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لعملائه، من خلال حصول العملاء على خدماتهم المصرفية إلكترونيا عبر قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشري كامل، وهو ما يعزز سعي البنك لتفعيل منظومة الشمول المالى.

وقال فايد، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه تم افتتاح 9 فروع جديدة لشبكة فروع البنك منذ بداية العام الجاري، في ضوء الاستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه فى كافة أنحاء الجمهورية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم.

وأكد فايد أن التوسع المستمر في شبكة فروع البنك تأتي تجسيدا لالتزامه تجاه العملاء للوصول إليهم أينما كانوا، وتقديم خدماتنا المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة والتى تواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، مشدداً على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعاييرعديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.

وقال حازم حجازى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب بل تمتد لتشمل القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم على مدار 24 ساعة، حيث يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل لـ 10 فروع قائمة للبنك وتزويدها بأحدث التجهيزات قبل نهاية العام الجارى.

وقال محمد حسنى، رئيس مجموعة شبكة الفروع بالبنك، إن بنك القاهرة يحرص على اختيار نموذج موحد لفروعه والذي يمنح العملاء تجربة مصرفية متميزة، وخدمات أكثر تطورًا تناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء وتوفر لهم سهولة وسرعة أكبر في إنجازها، فضلاً عن تزويد الفروع الجديدة بكافة التجهيزات الحديثة التي تضمن مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له.

وأضاف أن الفروع الجديدة للبنك تعمل على تقديم خدماتها للعملاء فى مناطق حيوية عديدة والتى تشمل كل من فروع مدينتى والسباق وفرع نادى الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر ومنطقة سيدى بشر والسيوف والمقبل وفرع سيتى شرم وجولف سيتى وميراج مول.