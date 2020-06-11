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قفزة في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يرتفع 11 جنيها مرة واحدة اليوم

01:21 م الخميس 11 يونيو 2020
قفزة في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يرتفع 11 جنيها مرة واحدة اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد سعر الجرام نحو 11 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 780 جنيهًا مقابل 769 جنيهًا، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، وعيار 24 نحو 891 جنيهًا، والجنيه الذهب 6240 جنيهًا.

وعالميًا، انخفض سعر الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي باع فيها المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل توقعات اقتصادية قاتمة صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1728.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو الجاري عند 1739.68 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أسعار الذهب

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