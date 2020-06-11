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انخفاض خسائر بلتون القابضة 74.7% خلال الربع الأول من 2020

12:59 م الخميس 11 يونيو 2020
انخفاض خسائر بلتون القابضة 74.7% خلال الربع الأول من 2020

بلتون

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت خسائر شركة بلتون المالية القابضة، خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 74.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة، اليوم الخميس، وصل صافي خسائر بلتون خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 8.4 مليون جنيه مقابل 33.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 67.9 مليون جنيه مقابل 59.8 مليون جنيه في نفس الفترة من 2019 بنسبة زيادة 28.5%.

وزادت إيرادات الشركة من السمسرة والوساطة في الأوراق المالية إلى 56.9 مليون جنيه مقابل 42 مليون جنيه بنسبة زيادة 62%، كما قفزت إيراداتها من الأصول المالية إلى 3.4 مليون جنيه مقابل 709 آلاف جنيه في الفترة المقارنة.

وأشارت الشركة، إلى أنها لا تتوقع أن تؤثر تداعيات فيروس كورونا المستجد على قدرة الشركة على الاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وتعمل بلتون في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

شركة بلتون المالية البورصة

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