أموك تتحول للخسارة بقيمة 152.5 مليون جنيه في 9 أشهر

كتبت – شيماء حفظي:

تحولت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) إلى الخسارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مع تراجع الإيرادات.

وبحسب القوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم الخميس، حققت الشركة خلال الفترة (يوليو – مارس) خسائر بقيمة 152.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 574.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات شركة الإسكندرية للزيوت (أموك) خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتسجل 7.8 مليار جنيه، مقابل 14.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، إنها حققت خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، زيادة في حجم المبيعات إلى 385 ألف طن مقارنة بـ 284 ألف طن بالربع الثاني، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا، وماله من آثار سلبية على التجارة العالمية.

وأشارت الشركة، إلى أنها حققت خسائر بقيمة 286 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي مقابل ربح بقيمة 37 مليون جنيه، في الربع الثاني، نتيجة الهبوط الحاد في الأسعار العالمية حيث انخفض سعر التغذية حوالي 9% بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات.

وانخفض سعر السولار بنسبة 30% بقيمة 260 مليون جنيه، وسعر النافثا بنحو 25% بقيمة 30 مليون جنيه، والبوتاجاز بنسبة 13% بقيمة 6 ملايين جنيه، بحسب بيان الشركة.

وتعمل أموك، التي تستحوذ وزارة البترول على جزء كبير من ملكيتها، في إنتاج السولار والمازوت، والبوتاجاز، وتساهم في توفير هذه المنتجات بالسوق المحلي، بدلا من استيراده، حيث تضخ كافة إنتاجها من هذه المواد في السوق المحلي، في حين تتجه لتصدير جزء من إنتاجها من الشمع والمازوت.