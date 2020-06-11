بعازل بلاستيكي.. كريم مصر تطلق خدمة "جو أمان" لمواجهة كورونا

كتب – علاء حجاج:

أعلنت شركة "كريم مصر"، المتخصصة في مجال النقل التشاركي، عن خدمة جديدة أطلقت عليها "جو أمان -Go Aman "، لمزيد من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، بما يحقق مزيدا من الوقاية فى ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الخميس، ستتيح الخدمة مستوى جديدا من التباعد الاجتماعي حيث سيكون قائد السيارة والعميل معزولان تماما عن طريق حاجز بلاستيكي شفاف.

وقالت إن هذا يضمن تباعدا تاما بين قائد السيارة وعميل كريم وعزل من خلال الشفاف المقوى الذي يسمح بالرؤية وسماع الصوت، بالاضافة الى أغطية للوجه"كمامات" وسائل معقم لليدين الموجودة في كافة سيارات الخدمة الجديدة.

وأوضح المهندس وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر، حرص الشركة على المساهمة في تيسير حياة المواطنين كجزء من مسئوليتها تجاه المجتمع خصوصًا في تلك الفترة العصيبة التي تستلزم علينا جميعًا توخى أقصى درجات الحذر واتباع إجراءات السلامة ودعم الجهود المبذولة من أجل عبور هذه المرحلة.

وقال :"تقوم الخدمة الجديدة بمساعدة الأفراد، على القيام برحلات أكثر أمانا بما يحقق العزل التام بين الكابتن والعميل منعا الاختلاط وهو ما يساهم أيضا في الحد من انتشار فيروس كورونا."

وقال "أبو العلا" إن كريم تحرص على تقديم خدمات نقل أفراد بأسعار متنوعة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، موضحًا أن كل من خدمات Go و Go+و Go Awfar و White Taxi مازالت متاحة على التطبيق.

وأشار إلى إن جميع إجراءات السلامة يتم اتباعها من خلال ارتداء كباتن كريم لأغطية الوجه"كمامات" و أن خدمة Go Aman تم اضافتها في التطبيق للعملاء الراغبين في تحقيق مستويات أعلى من التباعد الاجتماعي.