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الذهب العالمي ينخفض بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع

10:47 ص الخميس 11 يونيو 2020
الذهب العالمي ينخفض بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع

الذهب العالمي

القاهرة- وكالات:

انخفض سعر الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي باع فيها المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل توقعات اقتصادية قاتمة صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1728.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو الجاري عند 1739.68 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1737.80 دولار.

وقال كريج إرلام المحلل لدى أوندا "الذهب واجه صعوبات عند نحو تلك المستويات على مدى الشهرين الماضيين، وهذا على الأرجح السبب في أننا نرى عمليات جني الأرباح تنطلق مجددا".

وأضاف "”نرى أيضا بعض الانتعاش للدولار وهو ما يضغط على الأرجح على أسعار الذهب اليوم".

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب أمس الأربعاء، بنحو 1.3% وهو أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهر بعد أن قال المركزي الأمريكي إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من انخفاض ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وكرر المركزي تعهده باستمرار الدعم الاستثنائي كما أشار إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2022 على الأقل.

وعادة ما تدعم إجراءات التحفيز الكبيرة وانخفاض أسعار الفائدة الذهب الذي يُعتبر في الغالب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الخميس.

وبينما تباطأت وتيرة عمليات التسريح، فإن الملايين ما زالوا عاطلين عن العمل مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق سنوات كي تتعافى من الجائحة.

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