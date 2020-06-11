أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب



القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط بنحو 4%، اليوم الخميس، بفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وفيما بلغت مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق، وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إن التعافي من الجائحة قد يستغرق أعواما.

وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.4% أو ما يعادل 1.42 دولارا إلى 40.31 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب حققتها أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق من الجلسة، هبط برنت بمقدار 1.53 دولار أو ما يعادل 3.7%.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4% أو ما يعادل 1.60 دولار إلى 38 دولارا للبرميل، بعد أن تراجع في وقت سابق بمقدار 1.69 دولار أو ما يعادل 3.4%.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو الجاري إلى 538.1 مليون برميل وهو مستوى قياسي إذ تلقت الواردات الدعم من وصول إمدادات اشترتها شركات تكرير حين أغرقت السعودية السوق الإمدادات في مارس وأبريل الماضي.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا، "إن تأثير ارتفاع الواردات السعودية على التسعير يجب أن يكون مؤقتا".

وأضاف "على الرغم من ذلك، وفي الأمد القصير، يبدو أن النفط عرضة لخطر تصحيح نزولي".

وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين أيضا زادت بأكثر من المتوقع إلى 258.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.6 مليون برميل لكن الزيادة كانت أقل مقارنة مع الأسابيع السابقة.

ومما عزز المعنويات السلبية، أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في أولى توقعاته لفترة الجائحة إن أكبر اقتصاد في العالم سينكمش 6.5% هذا العام، وإن معدل البطالة سيسجل 9.3% بنهاية العام الجاري.