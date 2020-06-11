تراجع الباذنجان والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر الطمام اليوم بين 1.5 و 3.5 جنيه، والبصل بين 1.5 و2.5 جنيه، وهي نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البامية 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و28 جنيها.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و6 جنيهات.

المشمش مستورد بين 5 و10 جنيهات.