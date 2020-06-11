البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10913 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.19%، وتراجع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.17% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10399 نقطة