البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الخميس
10:25 ص الخميس 11 يونيو 2020
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10913 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.19%، وتراجع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.03%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.17% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10399 نقطة
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