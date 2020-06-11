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ارتفاع البلطي والمكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:00 ص الخميس 11 يونيو 2020
ارتفاع البلطي والمكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

سوق أسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و28 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و 270 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيله البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كم استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

سوق أسماك سوق العبور السمك المكرونة السويسي السمك البلطي الكابوريا

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