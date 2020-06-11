وفاة محسن عادل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

توفي منذ قليل محسن عادل؛ خبير سوق المال وأحد أبرز الاقتصاديين الشباب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفى السلام الدولي، ونعاه أصدقاؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشغل محسن عادل منصب الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بين عامي 2018 و2019، وكان نائبا لرئيس "البورصة المصرية".

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" بين 2010 و2017، والعضو المنتدب لـ"شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار"، ومستشار مالي لـ"المركز المصري للدراسات الاقتصادية".

وشغل محسن عادل نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الدراسات والبحوث في "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" منذ 15 نوفمبر 2019.

وهو رئيس قطاع الاستثمار في "مجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية" منذ 2019، وعضو مجلس إدارة "شركة المهندس للتأمين" ممثلاً عن "شركة التجاري الدولي للاستثمار".

وكان عادل عضواً في مجلس إدارة "البورصة المصرية" بين 2013 و 2017، و"معهد الخدمات المالية" بين 2013 و2017، وعضواً في كل من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار "إيما"، و"المجلس الرئاسي الاستشاري للتنمية الاقتصادية"، واللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" بين 2013 و 2017.

كما عمل محاضراً بمجال التمويل والاستثمار في "مركز المديرين"، و"معهد الخدمات المالية"، و"مدرسة سليسكا لإدارة الأعمال"، و"المعهد المصرفي السعودي".

وحصل عادل على دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق الأوراق المالية من "جامعة القاهرة"، وبكالوريوس في التجارة الخارجية من "جامعة حلوان".