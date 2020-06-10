المصرية للاتصالات تحقق 15% نمواً فى إيرادات الربع الأول مع زيادة استخدام الإنترنت

كتب- علاء حجاج:

حققت الشركة المصرية للاتصالات نمواً في الإيرادات بنسبة 15% لتسجل 7 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 24% والمدعومة بالزيادة في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب نتائج أعمال الشركة فإنها حققت زيادة في عدد عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 18%، وزاد عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 7% كما زاد عدد مشتركي المحمول بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وانخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 19% لتحقق 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقالت الشركة في بيان صحفي أن الانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون والذي بلغ 28% ادى إلى الحد من أثر نمو الأداء التشغيلي وأرباح فروق العملة.

وسجل صافي الدين 15.6 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.7 مرة مقارنة ب 2.1 مرة بنهاية عام 2019، بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر.



وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن إيرادات خدمات البيانات استمرت في الارتفاع وساهمت بنسبة 65٪ في نمو اجمالي الإيرادات متبوعة بالزيادة في إيرادات مشروعات الكوابل وإيرادات خدمات الصوت وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من استثماراتنا في البنية التحتية مع النمو في قاعدة العملاء.

وأضاف أن خدمات البيانات للشركة شهدت نموا كبيرا في حجم الاستخدام نظرًا للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي واتباع سياسات العمل من المنزل مما أدى إلى زيادة الاعتماد على تلك الخدمات.