أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

04:40 م الأربعاء 10 يونيو 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول، بينما تراجع في بنك البركة، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، فيما استقر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار بنك كريدي أجريكول البنك الاهلي بنك مصر الدولار

الخبر التالى:

دراسة حكومية تتوقع أثرًا سلبيًا على الإنتاج السمكي في مصر بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 36829

    عدد المصابين

  • 9786

    عدد المتعافين

  • 1306

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7268141

    عدد المصابين

  • 3580135

    عدد المتعافين

  • 411350

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عودة الأنشطة تدريجيًا