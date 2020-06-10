أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول، بينما تراجع في بنك البركة، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، فيما استقر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.