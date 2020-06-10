"أوكازيون كورونا".. محلات الملابس تطرح تخفيضات لمحاولة إنعاش المبيعات

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، بغرفة القاهرة التجارية، إن محلات الملابس، تسعى لإنعاش السوق وتخطي حالة الركود التي ضربتها بسبب أزمة كورونا، من خلال طرح تخفيضات تصل إلى 50%.

ويعاني سوق الملابس من حالة ركود شديدة لم يتعرض لها من قبل، حيث أصبح الإقبال لا يزيد على 30% بسبب أزمة كورونا، مقارنة بالفترة السابقة على ظهور الفيروس، بحسب ما قاله حسن.

وأضاف حسن، أن هذا الإقبال الضعيف، يتركز في ملابس الأطفال وملابس المنزل والملابس الداخلية فقط، مشيرا إلى أن أغلب المحلات تتخذ احتياطات الأمن والسلامة لتشجيع زبائنها لكن هذا غير مجدي بصورة كافية.

ومع تطبيق إجراءات الوقاية من الفيروس، وتطبيق العديد من الشركات آلية العمل من المنزل أصبح شراء الملابس "رفاهية" بحسب حسن، مضيفا " "اللي هيشتري لبس هيروح بيه فين".

وتسببت أزمة كورونا، في انخفاض دخول الكثير من المواطنين، وسط موجة تسريح للعمالة، أو تخفيض المرتبات، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى خوف المواطنين من العدوى بالفيروس.

وقللت إجراءات الحكومة لمواجهة الفيرو، من ساعات العمل بالمحلت، حيث أجبرت مواعيد حظر التجول المحلات على الإغلاق مبكرا، لكن أثر هذا القرار انخفض بعض الشيئ مع السماح للمحلات بالعمل يومي الجمعة والسبت.

ويشير حسن، إلى أنه نتيجة لهذه الأسباب أصبح شراء الملابس من "المؤجلات" ولا يدخل ضمن أولويات الأسر، وهذا انعكس على تراجع المبيعات بشكل كبير.

ولمواجهة الركود الكبير، بدأت أغلب المحلات بعمل تخفيضات لمحاولة زيادة الإقبال، كطرح "خصومات تصل إلى 50%، واشتري قطعة والتانية هدية، وأشتري خمس قطع تاخد عليهم أي خمس قطع في المحل".

وأضاف حسن أن أصحاب المحلات بدأوا بهذه التخفيضات للتنشيط القطاع قبل موسم الأوكازيون الرسمي الذي تقره وزارة التموين، مشيرا إلى أن الشعبة ستطلب من الوزارة بتحديد موعد الأوكازيون الصيفي هذا العام قبل موعده لتشجيع المواطنين على الشراء.