سلع ومنتجات قادت التضخم الشهري إلى التراجع في مايو (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

تصميم- مايكل عادل:

دفع تراجع أسعار مجموعة من الخضروات والأسماك والألبان والجبن والبيض، التضخم الشهري للتراجع إلى 0.1% في مايو الماضي مقابل 1.6% في أبريل.

وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة واللحوم والدواجن والخبز والملابس ومجموعة خدمات المستشفيات.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي السلع والخدمات التي انخفضت وارتفعت خلال شهر مايو.