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سلع ومنتجات قادت التضخم الشهري إلى التراجع في مايو (إنفوجرافيك)

04:09 م الأربعاء 10 يونيو 2020
سلع ومنتجات قادت التضخم الشهري إلى التراجع في مايو (إنفوجرافيك)

سلع ومنتجات قادت التضخم الشهري

كتبت- ياسمين سليم:

تصميم- مايكل عادل:

دفع تراجع أسعار مجموعة من الخضروات والأسماك والألبان والجبن والبيض، التضخم الشهري للتراجع إلى 0.1% في مايو الماضي مقابل 1.6% في أبريل.

وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة واللحوم والدواجن والخبز والملابس ومجموعة خدمات المستشفيات.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي السلع والخدمات التي انخفضت وارتفعت خلال شهر مايو.

سلع ومنتجات قادت التضخم الشهري 1

التضخم الشهري سلع ومنتجات أسعار الخضروات أسعار الاسماك الألبان

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