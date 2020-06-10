سلع ومنتجات قادت التضخم الشهري إلى التراجع في مايو (إنفوجرافيك)
كتبت- ياسمين سليم:
تصميم- مايكل عادل:
دفع تراجع أسعار مجموعة من الخضروات والأسماك والألبان والجبن والبيض، التضخم الشهري للتراجع إلى 0.1% في مايو الماضي مقابل 1.6% في أبريل.
وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة واللحوم والدواجن والخبز والملابس ومجموعة خدمات المستشفيات.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي السلع والخدمات التي انخفضت وارتفعت خلال شهر مايو.
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