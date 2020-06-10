مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة 1% بنهاية تعاملات الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.17% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 10399 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.45%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.15%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 135.1 مليون جنيه، والمستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 14.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 149.4 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.75% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 11036 نقطة
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