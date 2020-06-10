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خضير: تفعيل "الرخصة الذهبية" يساعد في جذب المستثمرين للسوق المصري

02:51 م الأربعاء 10 يونيو 2020
خضير: تفعيل "الرخصة الذهبية" يساعد في جذب المستثمرين للسوق المصري

محمد خضير المؤسس والشريك في مكتب خضير للاستشارات

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال محمد خضير المؤسس والشريك في مكتب خضير للاستشارات، والرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إن مصر تمتلك فرص كبيرة لجذب الاستثمارات بعد انتهاء كورونا، بما تمتلكه من بنية تحتية وقاعدة صناعية قوية.

وأضاف أن تفعيل الحكومة مؤخرا لفكرة "الرخصة الذهبية" التي تقدم موافقة واحدة تشمل كل التراخيص للمستثمر، سيساهم في جذب الاستثمارات، وأنه من الضروري أن تعمل مصر حاليا على وضع خطة ترويج لما بعد كورونا من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العالمية والمحلية.

وقال خضير في حلقة نقاشية نظمها مكتب خضير للاستشارات والمجموعة المالية هيرميس، عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "فيروس كورونا واقع جديد وتأثيره على وتيرة الأعمال"، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر والبنية الأساسية التي توسعت فيها قبل أزمة كورونا ساعدت الاقتصاد المصري على الصمود أمام فيروس كورونا وامتصاص آثاره السلبية.

وأشار إلى أن الحكومة بادرت في اول الأزمة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى تتمكن من مواجهة تحديات فيروس كورونا.

محمد خضير مكتب خضير للاستشارات الرخصة الذهبية فيروس كورونا

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