فاروس يتوقع استمرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل

كتبت – شيماء حفظي:

توقع بنك استثمار فاروس، أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المقبل في 25 يونيو 2020.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، اليوم الأربعاء، إنه ضمن توقعات 2020 فإن قرار لجنة السياسات النقدية سيكون "تثبيت في الوقت الحالي لحين ظهور ما يستدعي خفض أو زيادة وهو غير متوقع لآخر العام".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في 25 يونيو المقبل، لحسم مصير الفائدة، بعدما أعلن تثبيتها الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في مارس الماضي، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال المركزي في بيان حينها، إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.

وأوضحت السويفي، أن قراءة التضخم لشهر مايو جاءت أقل من التوقعات، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي هو تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بعد شهر رمضان.

وتوقعت السويفي أن تأتي قراءة شهر يونيو للتضخم، في حدود 6% على أساس سنوي وهذا بسبب سنة الأساس، ليعود للتراجع في يوليو وأغسطس لحدود 5.5%، وسبتمبر وأكتوبر عند 6.5%، وفي حدود 7 إلى 7.5% خلال نوفمبر وديسمبر.

وأشارت السويفي، إلى أنه في إطار هذه التوقعات، سينهي التضخم السنة أقل من مستهدفات البنك المركزي عند 9%.