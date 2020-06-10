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المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع إلى 1.5% في مايو

02:18 م الأربعاء 10 يونيو 2020
المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع إلى 1.5% في مايو

البنك المركزي المصري

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 1.5% في مايو الماضي مقابل 2.5% في أبريل الماضي.

وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي تراجع إلى 0.3% في مايو الماضي مقابل 1% خلال أبريل الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري تراجعًا إلى 0.1% لإجمالي الجمهورية في مايو الماضي مقابل 1.6% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.

وأظهرت بيانات الجهاز، اليوم تراجع معدل التضخم السنوي، في مايو الماضي، إلى 5%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل.

ولا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

البنك المركزي المعدل السنوي للتضخم المعدل الشهري للتضخم

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