المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع إلى 1.5% في مايو
كتب- مصطفى عيد:
قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 1.5% في مايو الماضي مقابل 2.5% في أبريل الماضي.
وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي تراجع إلى 0.3% في مايو الماضي مقابل 1% خلال أبريل الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري تراجعًا إلى 0.1% لإجمالي الجمهورية في مايو الماضي مقابل 1.6% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
وأظهرت بيانات الجهاز، اليوم تراجع معدل التضخم السنوي، في مايو الماضي، إلى 5%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل.
ولا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
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