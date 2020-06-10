رئيس شركة قطونيل: حصلنا على ترخيص وزارة الصناعة لإنتاج الكمامات القماشية

كتبت- دينا خالد:

قال باسل سماقية، رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، إن الشركة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة لإنتاج الكمامة القماش.

وأضاف سماقية، لمصراوي، أن الكمامة التي تصنعها الشركة مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، والشروط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة.

وكان جهاز حماية المستهلك ألزم شركة قطونيل في نهاية مايو الماضي، بوقف حملتها الإعلانية عن الكمامات القماشية لحين حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة الصناعة والالتزام بالشروط والمواصفات المحددة.

وتسعى الحكومة لتشجيع شركات الملابس على التوسع في إنتاج الكمامة القماش من أجل توفيرها للمواطنين خصوصا بعد أن أصبحت إلزامية في الجهات الحكومية والمواصلات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح سماقية، أن ما أثير خلال الفترة الماضية حول عدم فاعلية الكمامة ومطابقتها للمواصفات لم يكن صحيحا.

"نفس الكمامة اللي نزلت السوق الشهر الماضي.. هي التي حصلت على ترخيص وزارة الصناعة"، بحسب سماقية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت قبل أيام شروط تصنيع الكمامة القماش في مصانع الملابس والتي تم وضعها من قبل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ويلزم الحصول على موافقة من هيئة التنمية الصناعية للشركات الراغبة في التصنيع، على أن تحصل عليها خلال 24 ساعة تسهيلا على المصانع، بحسب بيانات سابقة من وزارة التجارة والصناعة.