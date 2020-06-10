المشاط: اتفاق مع الصندوق العربي للإنماء بـ 249 مليون دولار لاستكمال مصرف بحر البقر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة التعاون الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 75 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 249 مليون دولار أمريكي.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يعد أحد أهم المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية.

وأوضحت المشاط أن المشروع يلبي الطلب على مياه صالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة في التوسع في الإنتاج الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئياً.

وأشارت الوزيرة إلى أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تصل إلى نحو مليار دولار أمريكي، ويتم تمويله من خلال حزمة تمويلية من كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأوضحت المشاط، أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها اليوم مع الصندوق العربي للإنماء تعد رابع اتفاقيات التمويل في الحزمة التمويلية، حيث سبق التوقيع على اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي بقيمة 70 مليون دينار كويتي.

وأكدت الوزيرة، أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو المحور حيث يوفر المشروع حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشر و1,2 مليون فرصة عمل غير مباشرة.

وأوضحت الوزيرة أنه على صعيد المحور الثاني وهو محور المشروعات الجارية، سيوفر المشروع على الصعيد الاقتصادي حوالي 1.8 مليار متر مكعب سنوياً من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 400 ألف فدان.

ونوهت المشاط، إلى أنه على الصعيد الاجتماعي فإن المشروع سيحقق العديد من العوائد الاجتماعية في مقدمتها توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحسين مستويات دخول سكان منطقة المشروع والمناطق المستفيدة منه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما سيساهم المشروع في توفير المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، ودور ذلك في تحسين نوعية الحياة للسكان المنتفعين من المشروع.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أنه على الصعيد البيئي فيعد المشروع أحد أهم أدوات التنمية المستدامة في الدولة من خلال حماية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية، وكذلك تخفيض مستويات التلوث في بحيرة المنزلة وتقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 ملايين م3/اليوم.

كما تتضمن الآثار البيئية زيادة الإنتاج السمكي في البحيرة بنسبة 20%، وكذلك تحسين الظروف الصحية للسكان القاطنين في محيط البحيرة، بحسب المشاط.

ويشار إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصبح إجمالي عدد المشروعات التي يساهم الصندوق العربي في تمويلها في مصر منذ إنشاؤه 64 مشروع بقيمة إجمالية 1,629 مليار دينار كويتي (ما يعادل حوالي 5,533 مليار دولار أمريكي) تشمل قطاعات عديدة مثل الزراعة والكهرباء والمياه والنقل، بالإضافة إلى عدد (13) معونة فنية بقيمة 8,4 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 28 مليون دولار أمريكي).