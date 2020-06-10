تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 769 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 659 جنيهًا، وعيار 24 نحو 878 جنيهًا، والجنيه الذهب 6152 جنيها.

وعالميًا، واصل الذهب مكاسبه، اليوم الأربعاء، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة، إذ يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي من المنتظر أن يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي والمزيد من إجراءات التحفيز المحتملة، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1716.11 دولار للأوقية بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال شهر، أمس الثلاثاء.