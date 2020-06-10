قطاع الأعمال العام تطلق المرحلة الثالثة من التحول الرقمي للشركات التابعة

كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الأربعاء انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع التحول الرقمي في الشركات والخاصة بتحديث وتطوير البنية التحتية والحوسبة السحابية ومركز استضافة البيانات.

وبحسب البيان؛ تم اختيار التحالف المكون من شركتي فايبر مصر وڤودافون على أن تقوم شركة "فايبر مصر" بأعمال الدعم الفني، وشركة "فودافون" بإدارة واستضافة المنظومة بمركز البيانات الخاص بها عن طريق سحابة إلكترونية مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع الأعمال (private cloud) ومقرها مدينة السادس من أكتوبر.

وستكون شركة "DELL EMC" الشريك الرئيسي لتوفير التكنولوجيا الخاصة بمركز البيانات لڤودافون وذلك بعد مناقصة شارك بها كبرى متكاملي الخدمات وشركات التكنولوجيا في العالم؛ بحسب البيان.

وستتيح الخدمات تطور في أداء شركات قطاع الأعمال وسرعة في إنجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار 24 ساعة لكافة تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات بأقل تكلفة ممكنة.

يذكر أن خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام بدأ تنفيذها مطلع العام الجاري وتستغرق نحو 18 شهرا، وتشمل أربعة محاور رئيسية، المحور الأول: إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام.

=وقد تم الانتهاء منه في أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار 7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.

والمحور الثاني يتمثل في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.

أما المحور الثالث يتضمن تطوير البنية التحتية للشركات والحوسبة السحابية ومركز استضافة البيانات الذي تم إطلاقه اليوم.

والمحور الرابع والأخير إعداد مركز للكفاءات مسؤول عن التحول الرقمي وإدارة هذه المنظومة، وجاري بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.