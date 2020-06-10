تراجع أرباح أبو قير للأسمدة 26% مع انخفاض المبيعات في 3 أشهر

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 26.3%، مع تراجع مبيعاتها، بحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء.

وانخفض صافي ربح الشركة بالربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير - مارس) لتصل إلى 695.2 مليون جنيه مقابل 943.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وانخفضت المبيعات خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض 25%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي، انخفض صافي أرباح الفترة (يوليو – مارس) بنحو 19% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت المبيعات خلال تسعة أشهر إلى 5.8 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه، بسبب تراجع إيرادات المبيعات، بحسب بيانات الشركة.

وقالت الشركة، إن تداعيات أزمة كورونا، وإجراءات الوقاية ومنع التفشي، فرضت قيودا على تواجد الكوادر البشرية في الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة وتتمثل الآثار المرتبطة بذلك، قد يكون لها أثر مستقبلي على قيم الأصول والالتزامات.

وأضافت الشركة، أنه سيتم قياس تأثير ذلك على القوائم المالية خلال الفترة المقبلة، من خلال انخفاض متوسطات أسعار التصدير بالسوق الخارجي وأثر ذلك على مبيعات التصدير.

وأوضحت أنه سيتم قياس تأثير انخفاض أسعار البيع الحر بالسوق المحلي تبعا لانخفاض الأسعار العالمية، وأثر ذلك على مبيعات السوق الحر، وخفض سعر الفائدة بالبنوك بمعدل 3% وأثر ذلك على العائد من الاستثمارات النقدية.

كما ستقيس الشركة، أثر انهيار البورصات العالمية والمصرية، على سعر السهم، والقيمة السوقية لها، بالإضافة إلى الأعباء الإضافية التي تحملتها الشركة للإنفاق على مستلزمات النظافة والتطهير والأجهزة الطبية للحد من انتشار الوباء، بحسب البيان.

وتعمل الشركة في صناعة جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها او اللازمة لصناعتها وتعبئتها وشرائها وبيعها في مصر أو الخارج.