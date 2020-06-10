جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر برنت في الربعين الثالث والرابع من 2022

القاهرة- وكالات:

توقع بنك استثمار جولدمان ساكس إكويتي ريسير، "أن تكون أسعار النفط في نطاق 60 دولارا لبرميل برنت، بافتراض أن طلب يقترب من 100 مليون برميل يوميا، وذلك في 2022"، بحسب وكالة رويترز.

كما توقع البنك أن سعر برنت في الربعين الثالث والرابع من 2022 سيتراوح بين 30 و38 دولارا للبرميل مقابل 37 و43 دولارا للبرميل.