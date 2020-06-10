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جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر برنت في الربعين الثالث والرابع من 2022

11:08 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر برنت في الربعين الثالث والرابع من 2022

جولدمان

القاهرة- وكالات:

توقع بنك استثمار جولدمان ساكس إكويتي ريسير، "أن تكون أسعار النفط في نطاق 60 دولارا لبرميل برنت، بافتراض أن طلب يقترب من 100 مليون برميل يوميا، وذلك في 2022"، بحسب وكالة رويترز.

كما توقع البنك أن سعر برنت في الربعين الثالث والرابع من 2022 سيتراوح بين 30 و38 دولارا للبرميل مقابل 37 و43 دولارا للبرميل.

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