انخفاض أسعار الخضروات والأسماك يقود التضخم الشهري للتراجع في مايو

كتبت- ياسمين سليم:

قاد انخفاض أسعار الخضروات والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض، معدل التضخم الشهري للتراجع إلى 0.1% لإجمالي الجمهورية في مايو الماضي مقابل 1.6% في أبريل.

وقال بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء إن تراجع التضخم الشهري قاده انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 4.2%، بسبب انخفاض مجموعة الخضروات ذات الأوراق بنسبة 9.4% ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 8.7%.

كما انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.8% خلال شهر مايو، نتيجة لانخفاض أسعار المأكولات البحرية بنسبة 2.9% ومجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 2.1%.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض خلال مايو بنسبة 0.2%.

وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة 14.3% ومجموعة الموز بنسبة 10.4% ومجموعة الموالح بنسبة 7.2% ومجموعة التفاح بنسبة 3%.

وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن خلال شهر مايو بنسبة 2%، بسبب ارتفاع مجموعة الطيور بنسبة 2.6% ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 1.3%.

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.4% خلال شهر مايو، وجاء الارتفاع نتيجة زيادة أسعار الأرز بنسبة 0.6% ومجموعة المخابز الفاخرة بنسبة 0.6%.

وارتفعت أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.6% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.6%.

وأظهرت بيانات الجهاز، اليوم تراجع معدل التضخم السنوي، في مايو الماضي، إلى 5%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل.



ولا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.