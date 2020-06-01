نائب وزير الاتصالات لمصراوي: الإقبال على دفع مخالفات المرور وتجديد التراخيص إليكترونيا زاد 30 مرة بعد كورونا

كتب- علاء حجاج

قال خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، لمصراوي، إن هناك عدة خدمات حكومية إليكترونية شهدت نموا كبيرا في الاستخدام من جانب المواطنين مع بداية أزمة كورونا مثل خدمات دفع المخالفات المرورية وتجديد الرخص عبر الإنترنت التي زادت 30 ضعف، فضلا عن نمو كبير في خدمات الدفع الإلكتروني بشكل عام.

وأضاف العطار أن عمليات الدفع الإلكتروني شهدت نمواً بنسبة 136% خلال فبراير الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2019، فيما زادت في شهر مارس بنسبة 110% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و152% خلال شهر أبريل، بحسب العطار.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وهي واحدة من الأولويات الرئيسية للوزارة وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفائتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع. وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع السبت الماضي، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، فضلاً عن دور وزارة الاتصالات في احتواء تداعيات جائحة كورونا.

ووجه الرئيس باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهى الاحتياجات التى لم يكن من الممكن تلبيتها لولا رفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية منذ عام ٢٠١٩ بتكلفة حوالي ٣٠ مليار جنيه.