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مجموعة جيمس للتعليم تتيح سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا

05:05 م الإثنين 01 يونيو 2020
مجموعة جيمس للتعليم تتيح سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا

مجموعة جيمس للتعليم

كتبت – منال المصري:

أعلنت مجموعة جيمس للتعليم GEMS Education العالمية عن إتاحة المدفوعات الإلكترونية لسداد مصاريف الدراسة للمؤسسات التعليمية التابعة لها وذلك من خلال شركتي Klickit وPaymob، وهما شركتان مصريتان ناشئتان في مجال التكنولوجيا المالية.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين، تتيح هذه الاتفاقية لأولياء أمور طلاب مدارس جيمس GEMS في مصر أن يسددوا مصاريف الدراسة إلكترونيا، و ذلك لأكثر من 6 آلاف طالب، ومن المتوقع أن يتم تكرار هذا النموذج في عدة بلاد أخرى في المستقبل.

وتضم مجموعة جيمس GEMS أكثر من 250 مدرسة في 13 دولة، منها 4 مدارس في مصر وهي: المدرسة البريطانية بالرحاب، و المدرسة البريطانية الدولية بمدينتي مدرسة مدينتي للغات، ومدارس مدينتي المتكاملة للغات MILS .

وقال أحمد وهبي رئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم GEMS Education: "تدفع شراكتنا مع Klickit أهدافنا نحو التحول الرقمي للأمام. نعمل على تحقيق عدة أهداف عبر توفير المدفوعات الإلكترونية، ومنها الالتزام بمبادرة الشمول المالي التي أطلقتها الحكومة المصرية".

وأضاف "أصبح ذلك ممكناً الآن بعد قيام Klickit بتدريب الأطراف المعنية بالعملية التعليمية مثل الطلاب وأولياء الأمور والموظفين على كيفية استخدام المنتجات الرقمية. لقد ساعدتنا Klickit على ضمان سلامة أولياء الأمور والطلاب بمدارسنا خلال انتشار وباء كورونا".

وشاركت Klickit مع Paymob في عام 2017 بهدف دعم التحول الرقمي في قطاع التعليم، حيث تقدم Klickit نظام إدارة المدفوعات بينما Paymob هي مقدم خدمات الدفع.

وقال سعيد طلعت الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة Klickit: "لم يتمكن سوق التكنولوجيا المالية حتى الآن من إدماج قطاع التعليم داخل خدماته نظراً لضعف البنية التحتية المناسبة لتكنولوجيا المعلومات، ولذلك تقوم Klickit بالعمل على توفير حلول مصممة خصيصاً لمواجهة هذه التحديات منذ بداية تأسيسها. ووفقاً لتلك الجهود المبذولة لسد هذه الفجوة، تستطيع Klickit و Paymob الآن تطبيق هذه الحلول عبر هذا القطاع بالكامل".


وقال إسلام شوقي الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة Paymob: "تهدف كل من Paymob و Klickit إلى دعم توزيع حلول الدفع الرقمي، وذلك بهدف الإسراع من عملية الشمول المالي و تمكين التحول الرقمي في قطاع التعليم."

مجموعة جيمس للتعليم المصروفات الدراسية مجال التكنولوجيا المالية

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