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شهادة الـ 15% بالبنك الأهلي تجذب 112 مليار جنيه في شهرين

05:03 م الإثنين 01 يونيو 2020
شهادة الـ 15% بالبنك الأهلي تجذب 112 مليار جنيه في شهرين

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن مبيعات البنك من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 15%، حققت 112 مليار جنيه بعد مرور شهرين على طرحها.

وأضاف أن إجمالي عدد العملاء الحاملين للشهادة قفز إلى 660 ألف عميل بعد مرور شهرين على طرحها منذ بداية إصدارها وحتى نهاية تعاملات أمس.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

ويبلغ أجل الشهادة عام واحد، ويتم صرف دورية العائد شهريا، وهو ما يضعها في مقدمة خيارات العملاء على مستوى الشهادات في البنوك.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

البنك الأهلي حيى أبوالفتوح هادة الـ 15%

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