فيروس كورونا يعصف بالاقتصادات الكبرى خلال الربع الأول من 2020

كتبت- ياسمين سليم:

عصف فيروس كورونا باقتصادات الدول الكبرى خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أظهرته مؤشرات اقتصادية عن أداء هذه الدول.

وأظهرت هذه البيانات انكماش هذه الاقتصادات خلال الربع الأول من العام بعد أن تأثرت بالإغلاق الكبير الذي تسبب فيه الفيروس والذي أدى لتوقف حركة السفر والطيران وإغلاق المصانع والمحال التجارية.

وتكبدت اقتصادات الدول الكبرى مثل أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان والصين خسائر اقتصادية، بحسب ما أظهرته البيانات التي أعلنت على مدار الأيام الماضية.

انكماش أمريكي هو الأسوأ منذ 12 عامًا

سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشًا خلال الربع الأول من العام هو الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وهبط الناتج المحلي الإجمالي 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول متأثرا بتراجع حاد في إنفاق المستهلكين وخفض مخزونات الشركات.

وتهاوى النشاط الاقتصادي في أمريكا خلال الأسبوعين الأخيرين في مارس وهو ما دفع الناتج المحلي الإجمالي للتراجع، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وشهدت أمريكا تقديم الملايين من الأمريكيين طلبات للحصول على إعانة البطالة. وقالت وكالة رويترز إن بيانات الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول عززت تنبؤات المحللين بأن الاقتصاد غارق بالفعل في ركود عميق.

انكماش مماثل في بريطانيا

سجل اقتصاد بريطانيا انكماشًا خلال الربع الأول من العام بلغ نسبته 2% مقارنة بالربع السابق له، ليعد بذلك أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية قدره 5.8% في مارس مقارنة مع فبراير مع تصاعد أزمة فيروس كورونا.

وكان بنك إنجلترا المركزي قال إن اقتصاد البلاد ربما يتجه صوب أشد انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 300 عام، قائلا إن تراجعا بنسبة 14% محتمل، ويليه على الأرجح ارتفاعا بنسبة 15% في 2021.

تراجع ألماني

دفع تهاوي الاستثمارات الرأسمالية والاستهلاك الخاص والصادرات، الاقتصاد الألماني للركود في الربع الأول من العام.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي في بيانات نشرها الأسبوع الماضي إن الاقتصاد الألماني انكمش خلال الربع الأول من العام بنسبة 2.2%.

وتظهر البيانات أن الاستثمارات الرأسمالية تراجعت في ألمانيا خلال الربع الأول من العام بنسبة 6.9% والاستهلاك الخاص بنسبة 3.2% والصادرات بنسبة 3.1%، بحسب وكالة رويترز.

فرنسا في انكماش تاريخ

بحسب تقديرات أولية للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، فإن الحكومة الفرنسية توقعت دخول الاقتصاد الفرنسي مرحلة ركود وتسجيل نسبة انكماش تاريخية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة تبلغ 5.3%.

وبشكل عام تتوقع كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض اقتصاد منطقة اليورو بضعف ما كان عليه خلال أزمة عام 2008.

ورجحت أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بين 8 إلى 12% هذا العام.

الصين.. الأسوأ منذ 28 عامًا

بحسب بيانات أعلنتها الصين منذ نحو شهرين فإن الاقتصاد الصيني سجل انكماشًا بنسبة 6.8% في الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب وكالة رويترز فإن هذا هو أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل عندما بدأ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي.

وكانت الصين هي الدولة الأولى التي ظهر فيها فيروس كورونا وبدأت إجراءات الإغلاق مبكرًا عن بقية دول العالم.

ركود ياباني

ودخل اقتصاد اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، منطقة الركود الاقتصادي بعدما انكمش اقتصاده بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقالت وكالة رويترز إن الاقتصاد الياباني سجل بذلك انكماشًا للربع الثاني على التوالي وهو ما يعني أنه دخل مرحلة الركود.

ويعرف صندوق النقد الدولي الركود بأنه انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمدة ربعيين متتاليين.

هل الركود أصبح حتميًا؟

تشير توقعات المؤسسات الكبرى إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشًا اقتصاديًا خلال العام الجاري، أسوأ مما خلفته أزمة الكساد العظيم.

وفي أبريل الماضي توقع صندوق النقد الدولي إن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام، مع انكماش اقتصاديات البلدان في أنحاء العالم بأسرع وتيرة منذ عقود.

وحذر الصندوق من أن هذا الوضع قد يصبح الأسوأ منذ "الكساد الكبير" في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وخلال الأيام الماضية قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق قد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، بأكثر مما كان في أبريل الماضي.

وجاءت توقعات منظمة الأمم المتحدة متماشية مع توقعات الصندوق وأعلنت المنظمة منذ أيام أن الاقتصاد العالمي سينكمش في ظل جائحة كورونا المستجد.

وقالت إن كورونا تسببت في ركود عالمي وصفته المنظمة بأنه الأسوأ منذ الكساد العظيم، في ثلاثينيات القرن الماضي.

وتتوقع الأمم المتحدة أن ينكمش الاقتصاد العالمي 3.2% في 2020، وهو ما خالف توقعات سابقة قدرت بـانكماش 0.9% خلال العام نفسه، بحسب ما قالته وكالة رويترز.